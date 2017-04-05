Портрет, пейзаж и натюрморт — на одном полотне сразу. В краевом Союзе художников 16 января открывается выставка, посвященная самому сложному и интересному жанру. Это — тематическая картина. В советское время она воспевала будни великих строек, героику войны и труда. В э90-е годы почти исчезла, а недавно вернулась в новых сюжетах. Как собиралась уникальная экспозиция?

Тема новой выставки так же неподъемна, как афиша на январском ветру. Плакат, который еле удерживают четыре человека, соразмерен огромным полотнам. За картиной Кима Коваля в Уссурийск послали грузовик — не уместилась. Поехал другой — и привезли-таки шедевр! После нарядной рождественской эта экспозиция показывает саму жизнь: в гуще событий и разнообразии героев.

Ольга Зотова, секретарь Приморского Союза художников РФ, куратор выставки: «Женщины-малярши, штукатуры, человек труда вообще в советское время составлял большую часть общества. Это было уважаемо, это хорошо оплачивалось. Портрет коллективный строительниц Владивостока — это то, что было связано с жизнью города и с обликом».

Яркие рабоче-крестьянские типажи нашли в мастерской Сидора Литвинова, известного в прошлом художника-педагога. Сколько картин пришлось пересмотреть, признаются организаторы, чтобы гармонично подобрать их по темам и композиции! «Тяжелая работа» — называется холст Евгении Ефремовой: тибетские монахи под тяжестью буддийских статуй.

Евгения Ефремова, член Союза художников РФ: «Название не буквальное, не в том смысле, что люди несут что-то тяжелое, а люди несут груз своих знаний, обязанностей, может быть каких-то переживаний».

Многофигурная картина — царица выставок, она объединяет в себе портрет, пейзаж и натюрморт. Понятие «художник-картинщик» означает наивысшую профессиональную квалификацию. Такими были Иван Рыбачук, Степан Арефин, Николай Жоголев, Кирилл Шебеко. Можно по-разному относиться к его всадникам, что «..на Тихом океане свой закончили поход», но мастерство стремительной, точной кисти неоспоримо.

Мария Холмогорова-Шебеко, член Союза художников РФ: «Я-то ее с детства видела, это очень редкая для сегодняшнего времени батальная сцена. Он закончил в Академии художеств батальную мастерскую».

Работа самой Маши Холмогоровой — в соседнем зале. На мольберте, который ей достался от знаменитого деда, — чистый холст как начало нового произведения.

Мария Холмогорова-Шебеко, член Союза художников РФ: «Всегда это очень трогательное и волнительное предвкушение, когда ты перед белым холстом стоишь и проводишь первую линию».

Два зала из советских лет и два — из нового века. Каждый вернисаж в Союзе художников — что-то вроде новоселья или встречи дорогих гостей. Эти гости — зрители, которым каждая картина расскажет свой захватывающий сюжет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]