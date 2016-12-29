Незаконный доступ к персональным данным привел сотрудника крупного телефонного оператора на скамью подсудимых
Фрунзенским районным судом г. Владивостока вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло модификацию компьютерной информации, совершенный лицом с использованием своего служебного положения). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Как установлено в судебном заседании, преступление было совершено специалистом офиса крупной компании мобильной связи,. Мужчина решил завладеть сим-картами с «красивым» сочетанием цифр в абонентском номере. Так, фигурант через служебную компьютерную программу изменил в личной карточке абонента уникальный серийный номер сим-карты.
Отыскав три интересующих его номера, которые длительное время не использовались их владельцами, он заменил сим-карты, отключив их от сети и привязав номера к вновь выпущенным сим-картам, которые забрал себе.
Преступление выявила служба безопасности компании в ходе служебной проверки.
Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступлений (с учетом наличия смягчающих обстоятельств), суд назначил ему за содеянное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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