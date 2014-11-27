В Уссурийске борются с незаконными свалками

В Уссурийске продолжается работа по выявлению нарушителей, сбрасывающих мусор в неположенных местах, сообщили в администрации города. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Как рассказала заместитель начальника отдела благоустройства МКУ УГО «Управление благоустройства» Нина Кужеливская, администрацией проводится систематическая работа по борьбе с незаконным складированием мусора.

Управлением благоустройства уже были заключены договоры с подрядной организацией на выполнение работ по ликвидации мест незаконного складирования твердых коммунальных отходов. Согласно техническому заданию, по заявкам ведомства подрядчик должен выехать на место, где была выявлена свалка, и убрать ее.

«Сейчас специалисты проводят работу по определению мест незаконного складирования ТКО. На особом контроле центр города, а также микрорайоны Междуречье, Южный и Железнодорожная слобода», — отметила Нина Кужеливская.

Также с начала февраля специалисты МКУ «Управление благоустройства» совместно с полицией возобновят рейды по проверке документов, подтверждающих законность сбора, вывоза и утилизации ТБО. Административная комиссия проходит частный сектор и проверяет наличие договоров, если владельцы домов не представляют документы, их приглашают на заседание комиссии и привлекают к ответственности. Минимальный штраф за данное нарушение для физических лиц — 1000 рублей, для юридических лиц от 50 000 рублей до 80 000 рублей, должностное лицо может быть привлечено к штрафу в 10 000 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]