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ДТП с участием пассажирского автобуса во Владивостоке попало на видео

ДТП с участием пассажирского автобуса во Владивостоке попало на видео

Фото: youtube.com

Пассажирский автобус попал в ДТП во Владивостоке на перекрестке улиц Алеутской и Семеновской, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl.

Автобус с пассажирами двигался по крайней левой полосе, в этот момент с правой стороны на перекрестке влево начинает поворачивать микроавтобус. В него пришелся массивный удар, от которого у микроавтобуса отлетел бампер.

Видео данного происшествия попало в социальные сети, что значительно упростит работу сотрудникам ГИБДД при установлении виновника ДТП.

 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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