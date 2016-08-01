Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:33
  0

Жительница Владивостока пострадала из-за взрыва водонагревателя

Жительница Владивостока пострадала из-за взрыва водонагревателя

Врачи скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи молодую горожанку с повреждениями мягких тканей лица и головы. Девушка пострадала при взрыве водонагревателя в ванной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, пострадавшая жительница одного из домов в Первомайском районе пояснила, что нагревала воду, когда небольшой титан неожиданно взорвался. В результате случившегося девушка получила телесные повреждения и вызвала скорую.

Врачи диагностировали у пострадавшей рану щеки, контузию глаза, а также другие повреждения мягких тканей. К счастью, девушка избежала более тяжелых травм. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность водонагревателя.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря