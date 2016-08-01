Жительница Владивостока пострадала из-за взрыва водонагревателя

Врачи скорой доставили в больницу для оказания медицинской помощи молодую горожанку с повреждениями мягких тканей лица и головы. Девушка пострадала при взрыве водонагревателя в ванной.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, пострадавшая жительница одного из домов в Первомайском районе пояснила, что нагревала воду, когда небольшой титан неожиданно взорвался. В результате случившегося девушка получила телесные повреждения и вызвала скорую.

Врачи диагностировали у пострадавшей рану щеки, контузию глаза, а также другие повреждения мягких тканей. К счастью, девушка избежала более тяжелых травм. По предварительным данным, причиной случившегося стала неисправность водонагревателя.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]