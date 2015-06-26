В бесснежную зиму владивостокцы проводят время на льду — многие семьи каждые выходные посещают катки и ледовые площадки в общественных местах. Но не везде отдых организован на одинаково высоком уровне. Постоянные посетители парка имени Лазо этой зимой столкнулись с отсутствием привычного сервиса.

Муниципальный ледовый каток без каких-либо удобств. Посетители парка имени Лазо во Владивостоке с первых месяцев зимы не видели проката коньков, а местная теплушка до сих пор закрыта на замок. За десятилетия в парке сложились настоящие каточные династии — люди, которые здесь выходили на лед еще маленькими, недовольны сложившейся ситуацией.

Елена Филонова, постоянный посетитель парка: «Самое главное — нас лишили какой-то атмосферы, которая много лет сохранялась на этом катке. Выгнали нашего кассира — непонятно, не дают ему работать».

Ольга Григорьева, постоянный посетитель парка: «Очень важна камера хранения — вот я сейчас с вами разговариваю, сумку бросила с документами. Вот этого не хватает. Что это: люди на машинах приезжают — все на себе…»

Руководство парка объясняет ситуацию недобросовестным поведением арендаторов. Помещение для обогрева и каток временно эксплуатировали две разные компании. И недавно одна из них официально прекратила свое существование — ее исключили из государственного реестра. Несмотря на это, сотрудники арендатора не пожелали мирно покинуть местную теплушку.

Василий Коломейцев, директор парка культуры и отдыха им. Сергея Лазо: «Недобросовестные арендаторы в момент смены замков фактически у плотника забрали по экземпляру ключей и в любой момент могли фактически проникать в здание и пользоваться им. Вот настолько люди относятся безнаказанно к тому, что они делали».

Замки пришлось сменить еще раз, и вскоре прокат коньков и помещение для обогрева откроют вновь — администрация парка планирует сделать это своими силами уже в конце недели. Директор Василий Коломейцев признается, что претензии есть и к текущему арендатору катка — по совместительству летней танцплощадке. И если эта компания не устранит нарушения, то договор с ней будет расторгнут.

Василий Коломейцев, директор парка культуры и отдыха им. Сергея Лазо: «Практически под нами была совершена порча асфальтового покрытия. Это примерно несколько квадратных метров. Как арендатор потом сообщил нам, что это текущий ремонт. Но, к сожалению, не закончив текущий ремонт, они провели заливку этой площадки».

Пока в парке имени Лазо разыгрывается закулисное противостояние, посетители пользуются катком фактически бесплатно. Накануне владельцы местного кафе предоставили людям одно из своих помещений для обогрева. Также — по примеру столицы и других городов — администрация парка оборудовала вокруг основной ледовой зоны прогулочные дорожки, которые открыты всем посетителям.

Павел Бондарь, посетитель парка: «Мне очень понравилась вот эта дорожка ледяная. То есть, помимо катка, тут вокруг фонтана можно кататься и в ту сторону. Это хорошая идея!»

Юлия Киселева, посетитель парка:

- Как вы думаете, хорошо здесь организовано в этом году катание?

- Прекрасно, великолепно! В отличие от города — мы живем на Эгершельде, там один единственный каток, один единственный! Мы приезжаем сюда кататься.

Диана, посетитель парка: «А я хочу хорошо себя вести. И буду поздравлять с Новым Годом!»

- Вот так вот!

Руководство парка имени Лазо обещает, что в Новом году посетителей ждут перемены к лучшему. К примеру, сейчас готовится черновой проект, и если удастся найти финансирование, то в будущем здесь появится амфитеатр для детских игр.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]