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850 млн рублей получили медучреждения Приморья на погашение кредиторской задолженности

850 млн рублей получили медучреждения Приморья на погашение кредиторской задолженности

Лечебные учреждения Приморского края получили 850 миллионов рублей на погашение кредиторской задолженности. Это позволяет больницам восстановить их нормальную работу.

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевом департаменте здравоохранения, финансовая помощь оказана 25 больницам и поликлиникам региона.

Так, в пяти медучреждениях были заблокированы счета, и они не могли оплачивать коммунальные платежи, налоговые и страховые взносы, а также ремонтировать и обслуживать медоборудование, направлять средства на иные текущие нужды. Остальные находились на грани блокировки.

«Погашение кредиторской задолженности дало возможность приобретать лекарства, расходные материалы и выправить ситуацию», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, просроченная кредиторская задолженность медицинских учреждений Приморского края сложилась из-за недофинансирования сферы здравоохранения на протяжении нескольких лет. Договоренность о погашении долгов была достигнута по итогам встречи Олега Кожемяко с Премьер-министром России Дмитрием Медведевым, которая состоялась в октябре прошлого года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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