В Уссурийске задержаны серийные похитители аккумуляторов

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение местного жителя о краже аккумулятора с микрогрузовика «Ниссан Атлас», припаркованного около дома на улице Теодора Тихого. Позднее в полицию обратился еще один заявитель, который также рассказал о краже аккумулятора со своего автомобиля, припаркованного на улице Раковской.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа отдела полиции, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых. Ориентировка с приметами принадлежащего им автомобиля передана наружным нарядам полиции.

Инспекторы дорожно-патрульной службы задержали подозреваемых в серии краж. В ходе осмотра автомобиля «Тойота Приус», на котором они передвигались, в багажнике обнаружены пять похищенных аккумуляторных батарей. Злоумышленники в возрасте 18 и 28 лет доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. Задержанные пояснили, что совершали кражи по ночам, выбирая грузовые автомобили, припаркованные во дворах домов.

Похищенное имущество возвращено владельцам.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции проверяют фигурантов уголовных дел на причастность к аналогичным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]