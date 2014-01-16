Где в Приморье можно будет совершить крещенское омовение

В этом году в Приморском крае определили 23 места с 18 прорубями для совершения традиционных крещенских обрядов. Все купели согласованы с представителями муниципальных образований и Владивостокской епархии Русской православной церкви.

Как сообщили в администрации края, в настоящее время инспекторы ГИМС проверяют сходни, толщину льда в утвержденных местах купания, совместно с оперативными службами обустраивают ограждение. На всех точках будут дежурить спасатели, полицейские, медицинские работники. Всего в крещенских мероприятиях будет задействовано 965 человек и 112 единиц техники. По приблизительным данным количество участников купаний составит более 12 тысяч человек.

Спасатели напоминают гражданам: не следует окунаться в неорганизованных купелях. Особую опасность представляет прибрежная часть Амурского залива, ввиду сложившейся аномально теплой погоды. При купании стоит проявлять осторожность, не забывать о соблюдении культуры безопасного поведения и ни в коем случае не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Во Владивостоке 18 и 19 января будет организована купель на территории парка Новик (бухта Новик) на острове Русском, а также прорубь в районе Подножья и мыса Мелководный.

Также гости и жители края смогут совершить крещенские купания в Центре зимнего плавания и закаливания «Косатка ДВ» на пляже «Юбилейный» Спортивной гавани. Купания будут организованы с 7.00 18 января до 24.00 19 января.

«Подготовлена огражденная прорубь, в которой установлено три места для окунания и шесть трапов, чтобы избежать очередей. На месте будут дежурить представители охранного агентства, фельдшер. Дополнительно на улице установят теплую палатку для переодевания, учитывая большое количество людей. Посещение проруби и омовение будет совершенно бесплатное», – отметил исполнительный директор Всероссийской федерации зимнего плавания Олег Докучаев.

Также на пляже «Юбилейный» во время крещенских купаний планируется работа полевой кухни с солдатской кашей и горячим чаем.

В поселке Терней прорубь будет организована на реке Падь Устюгова, в поселке Пластун – купель в местной церкви. В Ханкайском районе устроят прорубь в селе Астраханка, в Артемовском городском округе – в селе Ясное, в поселке Лучегорск – купель на территории церкви.

В Дальнегорске обустроят прорубь на реке Рудная, в селе Чугуевка – на реке Уссури, в Спасске-Дальнем – на озере Петросянцево, в Арсеньеве – на реке Арсеньевка.

В селе Яковлевка организуют прорубь на реке Арсеньевка в районе Покровского моста, в селе Екатериновка – на реке Партизанская, в Дальнереченске – на реке Уссури.

В поселках Шкотово, Дунай и в городе Большой Камень купели организуют у местных храмов. Прорубь обустроят в поселке Соловей Ключ Надеждинского района, поселках Славянка (бухта Славянка) и Андреевка Хасанского района. В поселке Кавалерово прорубь организуют на реке Кавалеровка.

В Уссурийском городском округе будут организованы две проруби: на базе отдыха «Благодать» в селе Борисовка и в поселке Радужный.

Помимо прорубей в популярных местах отдыха купели будут организованы и в других храмах и церквях Владивостока и Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]