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Во Владивостоке приостановлено строительство многоквартирного дома

Во Владивостоке приостановлено строительство многоквартирного дома

Фото: bo32.ru

В администрации города прошло совещание рабочей группы под руководством и.о. главы Владивостока Олега Гуменюка по вопросам строительства 25-этажного дома на улице Надибаидзе, 1. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В ходе обсуждения начальник управления охраны окружающей среды и природопользования Антон Бибиков доложил,  что управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока отказало ООО «Владстройзаказчик» в выдаче разрешения на снос зелёных насаждений по улице Надибаидзе, 1.

«Отказ в выдаче разрешения на снос зелёных насаждений обусловлен тем, что земельный участок, предполагаемый к застройке, по новым Правилам землепользования и застройки, которые приняты в марте 2018 года, расположен в зоне Р-1 (зона зелёных насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, садов)», - уточнил Антон Бибиков.

Как отметили участники рабочей группы, возникла правовая коллизия, которая может быть решена в судебном порядке.

Олег Гуменюк поручил профильным подразделениям администрации города проработать с застройщиком проблемные вопросы, в том числе благоустройство прилегающих территорий, восстановление спортивной и детской площадок, а также обустройство зеленой зоны.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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