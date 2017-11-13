Почти в 300 домах во Владивостокском ГО сменился теплоснабжающий оператор

КГУП «Примтеплоэнерго» начало осуществлять функцию теплоснабжения во Владивостокском городском округе для 275 домов. В связи с внесением изменений в схему теплоснабжения Владивостокского ГО, предприятия АО «Дальневосточная генерирующая компания» и МУПВ «ВПЭС» прекратили реализовывать тепловую энергию потребителям, подключенным от ряда котельных в краевом центре. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу КГУП «Примтеплоэнерго».

«Примтеплоэнерго» стало поставщиком тепловой энергии для ряда домов, расположенных во Владивостоке, посёлке Трудовом, островах Русский и Попова. Жители, обслуживаемые краевым предприятием, могут по всем возникающим вопросам уточнять информацию по телефону единого call-центра: 88002503997, звонок бесплатный. Передавать показания приборов учёта жителям, обслуживаемым Примтеплоэнерго во Владивостокском ГО, можно в столице Приморья по номеру 2303–105. Кроме того, показания индивидуальных приборов учёта можно передать в расчётную группу «Артёмовская»: г. Артём, ул. Кирова, д. 7а, тел. 8(42337)6-01-83, art_rkc@primtep.ru.

Список домов, в которых функцию теплоснабжающей организации начало осуществлять «Примтеплоэнерго», следующий:



Владивосток:

2-я Линейная: 21;

1-я Поселковая: 23, 23/1, 25, 31, 32;

2-я Поселковая: 28, 30, 32, 34;

2-я Шоссейная: 5, 7;

Адмирала Угрюмова: 1, 2;

Александровича: 44а, 48, 48а, 50, 50а, 52, 52/1;

Бакунина: 12в;

Брюллова: 2;

Вавилова: 4;

Воровского: 54а;

Восточный: 5а;

Вторая: 23а, 23б, 39, 41, 43;

Глинки: 8а, 10, 12, 23, 30;

Грязелечебница: 1, 11/1, 11/3, 19, 20;

Дальняя: 70, 76;

Есенина: 72, 73, 74, 75;

Женьшеневая: 5;

Зои Космодемьянской: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17а, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44;

Кипарисовая: 28, 30, 32;

Коммуны: 1, 2, 6;

Коммунаров: 35, 39а, 41а, 41б, 43;

Лянчихинская: 1, 2;

Маковского: 74, 78, 80, 80а, 80б, 98, 104, 130, 132, 169а, 171а, 171, 175, 177, 179, 181, 185, 189, 191, 193, 199, 205, 207;

Мечникова: 7;

Мусоргского: 13, 13д, 15б, 15в, 15г, 15ж, 46;

Окатовая: 35, 37, 39, 60;

Первая: 5;

Полетаева: 6а, 6б, 17;

Приморская: 1, 3, 5, 7, 10;

Рыбацкая: 2, 2а;

Сахарный Ключ: 1, 2, 3;

Серова: 3, 9;

Успенского: 12, 17, 96, 98, 100, 106/1;

Фанзавод: 19, 40;

Фадеева: 49;

Шевченко: 74, 76, 78;

Шишкина: 4, 62, 70, 78;

Шкипера Гека: 3;

Щитовая: 27а, 41.



Посёлок Трудовое:

50 - лет Октября: 7, 16, 17, 36;

2-я Шоссейная: 3;

Беговая: 6, 8, 12;

Грибоедова: 5, 15, 16а, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а;

Женьшеневая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17;

Клубная: 2, 4, 6, 7;

Курчатова: 33, 35, 44;

Лермонтова: 12, 17, 19, 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 57, 58, 67, 71;

Чичерина: 4, 8;

Чугаева: 55, 57, 59, 65;

Энгельса: 3.



Остров Русский:

Воевода: 34, 35;

Зелёная: 1, 2, 3, 4;

Мелководный: 4, 28, 29, 30, 31;

Парис: 24, 28;

Поспелово: 7, 9, 10, 31, 66;

Подножье: 15, 21, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Рында: 73а;

Шигино: 79;

Школьная: 30;

Экипажная: 41, 43, 52, 54, 56, 58.



Остров Попова:

Бассейная: 2, 11;

Советская: 16, 18, 20, 24, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]