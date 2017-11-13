Почти в 300 домах во Владивостокском ГО сменился теплоснабжающий оператор
КГУП «Примтеплоэнерго» начало осуществлять функцию теплоснабжения во Владивостокском городском округе для 275 домов. В связи с внесением изменений в схему теплоснабжения Владивостокского ГО, предприятия АО «Дальневосточная генерирующая компания» и МУПВ «ВПЭС» прекратили реализовывать тепловую энергию потребителям, подключенным от ряда котельных в краевом центре. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу КГУП «Примтеплоэнерго».
«Примтеплоэнерго» стало поставщиком тепловой энергии для ряда домов, расположенных во Владивостоке, посёлке Трудовом, островах Русский и Попова. Жители, обслуживаемые краевым предприятием, могут по всем возникающим вопросам уточнять информацию по телефону единого call-центра: 88002503997, звонок бесплатный. Передавать показания приборов учёта жителям, обслуживаемым Примтеплоэнерго во Владивостокском ГО, можно в столице Приморья по номеру 2303–105. Кроме того, показания индивидуальных приборов учёта можно передать в расчётную группу «Артёмовская»: г. Артём, ул. Кирова, д. 7а, тел. 8(42337)6-01-83, art_rkc@primtep.ru.
Список домов, в которых функцию теплоснабжающей организации начало осуществлять «Примтеплоэнерго», следующий:
Владивосток:
2-я Линейная: 21;
1-я Поселковая: 23, 23/1, 25, 31, 32;
2-я Поселковая: 28, 30, 32, 34;
2-я Шоссейная: 5, 7;
Адмирала Угрюмова: 1, 2;
Александровича: 44а, 48, 48а, 50, 50а, 52, 52/1;
Бакунина: 12в;
Брюллова: 2;
Вавилова: 4;
Воровского: 54а;
Восточный: 5а;
Вторая: 23а, 23б, 39, 41, 43;
Глинки: 8а, 10, 12, 23, 30;
Грязелечебница: 1, 11/1, 11/3, 19, 20;
Дальняя: 70, 76;
Есенина: 72, 73, 74, 75;
Женьшеневая: 5;
Зои Космодемьянской: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17а, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44;
Кипарисовая: 28, 30, 32;
Коммуны: 1, 2, 6;
Коммунаров: 35, 39а, 41а, 41б, 43;
Лянчихинская: 1, 2;
Маковского: 74, 78, 80, 80а, 80б, 98, 104, 130, 132, 169а, 171а, 171, 175, 177, 179, 181, 185, 189, 191, 193, 199, 205, 207;
Мечникова: 7;
Мусоргского: 13, 13д, 15б, 15в, 15г, 15ж, 46;
Окатовая: 35, 37, 39, 60;
Первая: 5;
Полетаева: 6а, 6б, 17;
Приморская: 1, 3, 5, 7, 10;
Рыбацкая: 2, 2а;
Сахарный Ключ: 1, 2, 3;
Серова: 3, 9;
Успенского: 12, 17, 96, 98, 100, 106/1;
Фанзавод: 19, 40;
Фадеева: 49;
Шевченко: 74, 76, 78;
Шишкина: 4, 62, 70, 78;
Шкипера Гека: 3;
Щитовая: 27а, 41.
Посёлок Трудовое:
50 - лет Октября: 7, 16, 17, 36;
2-я Шоссейная: 3;
Беговая: 6, 8, 12;
Грибоедова: 5, 15, 16а, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а;
Женьшеневая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 17;
Клубная: 2, 4, 6, 7;
Курчатова: 33, 35, 44;
Лермонтова: 12, 17, 19, 22, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 57, 58, 67, 71;
Чичерина: 4, 8;
Чугаева: 55, 57, 59, 65;
Энгельса: 3.
Остров Русский:
Воевода: 34, 35;
Зелёная: 1, 2, 3, 4;
Мелководный: 4, 28, 29, 30, 31;
Парис: 24, 28;
Поспелово: 7, 9, 10, 31, 66;
Подножье: 15, 21, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
Рында: 73а;
Шигино: 79;
Школьная: 30;
Экипажная: 41, 43, 52, 54, 56, 58.
Остров Попова:
Бассейная: 2, 11;
Советская: 16, 18, 20, 24, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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