19 автомобилистов Владивостока оштрафовали после жалоб горожан
Штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей придётся заплатить тем автолюбителям, которые припарковали свои машины в зонах зелёных насаждений.
Как сообщили в мэрии краевого центра, административные комиссии Владивостока на этой неделе рассмотрели сразу 19 материалов, составленных за парковку автотранспорта на территории зон зелёных насаждений рядом с медицинским центром ДВФУ на Русском острове, на Сипягина, 22, Луговой, 76, Анны Щетининой, 19, Острякова, 26, проспекте 100-летия Владивостока, 50, Бородинской, 19, Русской, 57, Каплунова, 23, Нейбута, 85, Спортивной, 2 и Нейбута, 10. Каждому правонарушителю выписан штраф.
«Несмотря на то, что сейчас зима, парковка автотранспорта в зонах зелёных насаждений запрещена. Зачастую такие стихийные парковки потом приводят к тому, что на газонах весной травяной покров не восстанавливается. Озеленителям приходится проводить большие и дорогостоящие работы по восстановлению газонов», - отмечают специалисты мэрии.
Специалисты также добавляют, что большинство административных материалов составлено по жалобам горожан.
«Часто горожане сами присылают сообщения о том, что рядом с их домом или офисом недобросовестные граждане превращают газоны в парковку, ломая даже при этом кустарники. В качестве подтверждений присылаются фотоматериалы с датой, временем и местом правонарушениями. По таким материалам составляются протоколы и нарушителя привлекают к административной ответственности», - рассказали сотрудники городской администрации.
Стоит отметить, что согласно краевому закону № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» размер штрафов для физических лиц за парковку автотранспорта в зонах зелёных насаждений составляет от 1 до 3 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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