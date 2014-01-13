19 автомобилистов Владивостока оштрафовали после жалоб горожан

Штрафы в размере от 1 до 3 тысяч рублей придётся заплатить тем автолюбителям, которые припарковали свои машины в зонах зелёных насаждений.

Как сообщили в мэрии краевого центра, административные комиссии Владивостока на этой неделе рассмотрели сразу 19 материалов, составленных за парковку автотранспорта на территории зон зелёных насаждений рядом с медицинским центром ДВФУ на Русском острове, на Сипягина, 22, Луговой, 76, Анны Щетининой, 19, Острякова, 26, проспекте 100-летия Владивостока, 50, Бородинской, 19, Русской, 57, Каплунова, 23, Нейбута, 85, Спортивной, 2 и Нейбута, 10. Каждому правонарушителю выписан штраф.

«Несмотря на то, что сейчас зима, парковка автотранспорта в зонах зелёных насаждений запрещена. Зачастую такие стихийные парковки потом приводят к тому, что на газонах весной травяной покров не восстанавливается. Озеленителям приходится проводить большие и дорогостоящие работы по восстановлению газонов», - отмечают специалисты мэрии.

Специалисты также добавляют, что большинство административных материалов составлено по жалобам горожан.

«Часто горожане сами присылают сообщения о том, что рядом с их домом или офисом недобросовестные граждане превращают газоны в парковку, ломая даже при этом кустарники. В качестве подтверждений присылаются фотоматериалы с датой, временем и местом правонарушениями. По таким материалам составляются протоколы и нарушителя привлекают к административной ответственности», - рассказали сотрудники городской администрации.

Стоит отметить, что согласно краевому закону № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» размер штрафов для физических лиц за парковку автотранспорта в зонах зелёных насаждений составляет от 1 до 3 тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]