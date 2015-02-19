В столкновении автомобилей во Владивостоке серьезно пострадал человек

Два автомобиля столкнулись практически лоб в лоб во Владивостоке на ул. Всеволода Сибирцева. Авария произошла в районе дома номер 59, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl.

Как рассказали очевидцы происшествия, Toyota Gaia выезжала со второстепенной и не пропустила Toyota Prius. В результате машины столкнулись лоб в лоб и получили серьезные повреждения. Prius от удара вылетел на тротуар, машина погнула ограждение и лишилась «носа». По счастливой случайности, на дорожке не оказалась пешеходов.

Серьезно пострадал водитель Gaia, его забрала скорая помощь.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]