50 тысяч литров алкоголя на сумму свыше 18 млн рублей вывела из незаконного оборота полиция в Приморье
В 2018 году в Приморье проведено свыше 7,3 тысяч оперативно-профилактических мероприятий в сфере контроля над оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции, в результате которых пресечено свыше 2,3 тысяч административных правонарушений. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Выявлен 61 факт нарушения уголовного законодательства при обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции. Возбуждены 16 уголовных дел по статье 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, в крупном и особо крупном размере) и 45 уголовных дел по статье 171.4 УК РФ (в отношении граждан, неоднократно уличенных в незаконной розничной продаже алкоголя).
Чтобы обезопасить граждан от употребления некачественной алкогольной продукции, исключить случаи продажи алкоголя несовершеннолетним, сотрудники полиции проводят мероприятия по пресечению несанкционированной торговли на территории Приморья. Так, по результатам проводимых полицией мероприятий с начала года из незаконного оборота выведено 50 тысяч литров алкоголя на сумму более 18,6 миллионов рублей. Правонарушители привлечены к установленной Российским законодательством ответственности.
Выведенная из нелегального оборота фальсифицированная спиртосодержащая продукция уничтожена.
О фактах незаконной торговли алкоголем, реализации спиртосодержащей продукции несовершеннолетним или в ночное время приморцев просят информировать территориальные органы внутренних дел.
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 240-10-00.
Дежурная часть УМВД России по Приморскому краю: 8(423) 249-04-91.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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