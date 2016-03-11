Жительница Спасска-Дальнего пропила телевизор и телефон и заявила в полицию об их краже
Прокуратурой г. Спасска-Дальнего утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в ложном доносе.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, фигурантка обратилась в дежурную часть МО МВД России «Спасский» с заведомо ложным доносом о краже принадлежащего ей и ее сожителю имущества.
Так, желая скрыть от сожителя факт продажи ею ЖК-телевизора и сотового телефона (на вырученные от этого деньги она приобрела алкоголь), женщина решила создать видимость хищения имущества неизвестными.
«С этой целью лжепотерпевшая сообщила в отдел полиции заведомо ложные сведения о совершенном преступлении. В ходе проверки доводы заявительницы не подтвердились, последняя созналась в своих незаконных действиях», - сообщает прокуратура края.
В настоящее время уголовное дело направлено в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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