«Вести: Приморье»: Герои опасной службы конвоирования

Побег осужденного на этапе успешно пресечен — сотрудники спецподразделения ГУФСИН на «отлично» отработали ситуацию в учебной обстановке! В честь грядущего юбилея сотрудники управление по конвоированию показали журналистам, с какими трудностями они сталкиваются на службе. Работа «в поле» и в классной комнате, особенности и герои опасной службы — об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 20.45 на канале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]