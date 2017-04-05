«Вести: Приморье»: Герои опасной службы конвоирования
Побег осужденного на этапе успешно пресечен — сотрудники спецподразделения ГУФСИН на «отлично» отработали ситуацию в учебной обстановке! В честь грядущего юбилея сотрудники управление по конвоированию показали журналистам, с какими трудностями они сталкиваются на службе. Работа «в поле» и в классной комнате, особенности и герои опасной службы — об этом смотрите в программе «Вести: Приморье» в 20.45 на канале «Россия-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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