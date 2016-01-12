Решение суда о сносе построек на «Юбилейном» пляже во Владивостоке временно приостановлено
Решение о сносе контейнерного комплекса с гостиницей и центром зимнего плавания «Косатка ДВ», а также летних построек на пляже «Юбилейный» приостановлено до окончания производства в Арбитражном суде Дальневосточного округа в Хабаровске. Соответствующее определение вынесено 15 января, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru. Напомним, судебный процесс в Арбитражном суде Приморского края между мэрией и арендаторами «Юбилейного» начался в конце ноября 2017 года.
О приостановлении решения по сносу ходатайствовала защита предпринимателей. Представители арендаторов привели доводы суду о том, что если коммерсанты снесут спорные объекты, то понесут значительные расходы. В частности, защита бизнесменов подчеркнула, что в случае, если их доверители в ближайшее время демонтируют временные постройки на «Юбилейном» пляже, как того требуют первые судебные акты, а итоговым решением судопроизводства станет отмена этих решений, то восстановить объекты до конца туристического сезона будет весьма затруднительно. Суд принял доводы во внимание и удовлетворил ходатайство. Следующее слушание назначено на 26 февраля.
В настоящее время участь пляжа «Юбилейный» решается в Арбитражном суде Дальневосточного округа. Предприниматели, арендующие землю, пытаются отстоять контейнерную гостиницу с недавно открывшимся центром зимнего плавания, а также летние постройки, включая кафе с верандой, будки охраны, туалет и деревянный настил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
26.12.2018 Арендаторы пляжа «Юбилейный» подали кассационную жалобу на решение о сносе гостиницы и летних построек
-
27.11.2018 Аллею стрит-фуда и контейнерную гостиницу снесут в центре Владивостока (видео)
-
12.07.2018 Суд постановил снести контейнерную гостиницу и аллею стрит-фуда во Владивостоке
-
21.02.2018 Еще несколько фигурантов появились в деле пляжа «Юбилейный» во Владивостоке
-
28.11.2017 Мэрия через суд пытается снести аллею стрит-фуда и гостиницу из контейнеров на «Юбилейном»
-
12.01.2016 Суд в очередной раз обязал застройщика снести постройку у дома Элеоноры Прей во Владивостоке
Добавить комментарий