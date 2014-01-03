Анонс на 18 января
18-20 января г. Арсеньев, СШ «Полет», СШ «Юность». Муниципальный этап всероссийского турнира «Мини-футбол в школу» среди юношей. Начало в 10.00.
18-20 января г. Арсеньев, СШ «Полет». Чемпионат Приморского края по мини-футболу среди взрослых команд. Начало в 18.00.
18 января — Крещенский сочельник.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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