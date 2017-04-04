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В селе Павловка горит жилой дом

Фото: АСТВ

В селе Павловка горит жилой дом, а воды в населенном пункте нет.

Пожарные к этому моменту уже добрались до места, развернули оборудование. Но ближайшая часть находится в районном центре, селе Михайловка. И к прибытию специалистов, люди селяне потеряли надежду.

Александр Кравцов : "Этот населенный пункт удален. Он находится на тупиковой ветке. До него не так просто доехать. Там работает два отделения пожарной охраны. Количество запаса огнетушащих веществ - более 15 тонн. А то, что населенный пункт обезвожен, то это так. В 2018 году администрации Новошахтинского сельского поселения были выделены деньги на ремонт водоснабжения в количестве порядка семи миллионов. Но в 18-ом году они не успели освоить их. И будут осваивть в этом году. Других возгораний по населенному пункту в настоящий момент нет".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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