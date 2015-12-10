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Приморская прокуратура помогла молодой матери

Приморская прокуратура помогла молодой матери

Фото: pravmir.ru

Прокуратура Пожарского района провела проверку по жалобе местной жительницы, обратившейся в надзорное ведомство в связи с прекращением предоставления ей меры социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты по рождению ребенка.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, в ходе проверки доводы заявительницы подтвердились. Более того, выяснилось, что молодой матери предложено в добровольном порядке вернуть ранее выплаченные суммы в размере более 40 тыс. рублей.

Установлено, что прекращение выплаты мер социальной поддержки обосновывалось неподтверждением сведений (отсутствие свидетельства) о месте регистрации получательницы выплаты.

Между тем, такие действия противоречат требованиям Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», а также «Правилам осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка», которыми установлен исчерпывающий перечень документов, необходимый для назначения ежемесячных выплат.

Так, предоставление свидетельства о регистрации по месту жительства для получения указанных выплат не предусмотрено.

В целях восстановления прав молодой матери прокурором района в адрес руководителя районного отдела Департамента труда и социального развития Приморского края внесено представление об устранении нарушения закона.

Представление рассмотрено и удовлетворено. Во исполнение требований прокурора ежемесячные выплаты в связи с рождением ребенка заявительнице возобновлены.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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