Ржавый боеприпас обнаружен на пляже острова Русский

В четверг, 17 января, на берегу одной из бухт Русского острова житель Владивостока обнаружил ржавый предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Судя по внешнему виду, боеприпас мог долго пролежать в прибрежной зоне. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Подозрительный предмет мужчина нашел случайно во время прогулки. Ржавый боеприпас лежал прямо на побережье севернее мыса Вятлина. Мужчина посчитал, что предмет представляет опасность для окружающих.

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку сообщили, что предоставить подробную информацию смогут после необходимой проверки, проведенной на месте.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]