Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 17:31
  0

Ржавый боеприпас обнаружен на пляже острова Русский

Ржавый боеприпас обнаружен на пляже острова Русский

Фото: newsvl.ru

В четверг, 17 января, на берегу одной из бухт Русского острова житель Владивостока обнаружил ржавый предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Судя по внешнему виду, боеприпас мог долго пролежать в прибрежной зоне. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Подозрительный предмет мужчина нашел случайно во время прогулки. Ржавый боеприпас лежал прямо на побережье севернее мыса Вятлина. Мужчина посчитал, что предмет представляет опасность для окружающих.

В пресс-службе УМВД России по Владивостоку сообщили, что предоставить подробную информацию смогут после необходимой проверки, проведенной на месте.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря