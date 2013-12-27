Ржавый боеприпас обнаружен на пляже острова Русский
В четверг, 17 января, на берегу одной из бухт Русского острова житель Владивостока обнаружил ржавый предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Судя по внешнему виду, боеприпас мог долго пролежать в прибрежной зоне. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.
Подозрительный предмет мужчина нашел случайно во время прогулки. Ржавый боеприпас лежал прямо на побережье севернее мыса Вятлина. Мужчина посчитал, что предмет представляет опасность для окружающих.
В пресс-службе УМВД России по Владивостоку сообщили, что предоставить подробную информацию смогут после необходимой проверки, проведенной на месте.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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