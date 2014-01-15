ГАИ просит приморцев не выезжать на лед в крещенские праздники
В ночь на Крещение сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Ежегодно крещенские мероприятия собирают большое количество людей. При массовых народных гуляньях неизбежно осложняется дорожная обстановка: к религиозным объектам и местам крещенских купаний многие едут на собственных автомобилях, соответственно, возникают заторовые ситуации, проблемы с парковкой и передвижением пешеходов.
Для обеспечения безопасности дорожного движения в период основных крещенских мероприятий, в ночь с 18 на 19 января, сотрудники Госавтоинспекции будут переведены на усиленный вариант несения службы. Дополнительные наряды ГИБДД заступят на службу до начала мероприятий и будут работать вплоть до окончания массовых купаний граждан.
Экипажи ДПС будут дежурить около православных объектов и специально оборудованных мест для купания, маршруты патрулирования также будут приближены к местам массового скопления граждан.
Сотрудники ГИБДД будут контролировать парковки, оборудованные возле мест массовых крещенских купаний, а также движение автотранспорта на подъездах к религиозным объектам.
Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам, намеревающимся принять участие в крещенских мероприятиях, с просьбой помнить о мерах безопасности на дорогах и строго соблюдать требования дорожных знаков и сотрудников ГИБДД.
Кроме того, Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей на недопустимость выезда автомобилей на лед водоемов в несанкционированных местах, - такие действия крайне опасны и могут привести к трагедии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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