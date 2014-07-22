«Приморский бекон» заплатит более 13 млн рублей за причинение вреда почвам

Приморским краевым судом оставлено в силе решение Спасского районного суда Приморского края о взыскании ущерба, причиненного почвам ООО «Приморский бекон» в сумме 13 699 840 рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Россельхознадзор.

В мае 2018 года Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проведена проверка исполнения природоохранного законодательства ООО «Приморский бекон».

В ходе проверки выявлено, что на арендованном участке с видом разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства, площадью свыше 1 га, выкопано три котлована, часть из которых заполнена водой, другая – навозной жижей. При этом предприятием самовольно снят и перемещен плодородный слой почвы, тем самым нанесен вред почве как объекту окружающей среды. Проведенные «Приморской межобластной ветеринарной лабораторией» испытания подтвердили, что перемещенный слой почвы – плодородный.

На основании материалов проведенной проверки Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в Спасский районный суд Приморского края с иском к ООО «Приморский бекон» о взыскании ущерба, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.

23 июля 2018 года суд вынес решение взыскать с предприятия в доход бюджета Спасского муниципального района сумму ущерба – 13 699 840 рублей. Кроме того, суд обязал «Приморский бекон» провести мероприятия по рекультивации части земельного участка для восстановления нарушенных земель.

Не согласившись с вынесенным решением, ООО «Приморский бекон» обратилось с жалобой в Приморский краевой суд.

16 января 2019 года Приморский краевой суд, рассмотрев материалы дела, оставил без изменения решение Спасского районного суда.

В настоящий момент решение апелляционной инстанции вступило в законную силу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]