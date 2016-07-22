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Более 20 единиц техники задействуют в реконструкции дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница

Более 20 единиц техники задействуют в реконструкции дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница

Фото: Администрация ПК

В Приморье идут завершающие работы по реконструкции автомобильной дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница на участке с 13 по 20 километры. На объекте сейчас задействовано более 20 единиц техники АО «СпецСУ». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации специалистов, сейчас ведутся работы по укладке земляного полотна.

«Это самый сложный и трудоемкий процесс, особенно с учетом движения транспорта на дороге. Всего здесь предстоит отсыпать 300 тысяч кубометров земполотна. Это займет до четырех месяцев, после чего приступим к укладке асфальта», – рассказали на предприятии.

Также в ходе реконструкции будет завершено строительство нового моста через реку Славянка и путепровода на развилке Уссурийск–Пограничный–Покровка. Срок завершения работ по контракту – декабрь 2019 года.

Напомним, реконструкция трассы Уссурийск–Пограничный–Госграница ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1».


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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