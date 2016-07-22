Более 20 единиц техники задействуют в реконструкции дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница
В Приморье идут завершающие работы по реконструкции автомобильной дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница на участке с 13 по 20 километры. На объекте сейчас задействовано более 20 единиц техники АО «СпецСУ». Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
По информации специалистов, сейчас ведутся работы по укладке земляного полотна.
«Это самый сложный и трудоемкий процесс, особенно с учетом движения транспорта на дороге. Всего здесь предстоит отсыпать 300 тысяч кубометров земполотна. Это займет до четырех месяцев, после чего приступим к укладке асфальта», – рассказали на предприятии.
Также в ходе реконструкции будет завершено строительство нового моста через реку Славянка и путепровода на развилке Уссурийск–Пограничный–Покровка. Срок завершения работ по контракту – декабрь 2019 года.
Напомним, реконструкция трассы Уссурийск–Пограничный–Госграница ведется в рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
10.01.2019 Работы по реконструкции дороги Уссурийск-Пограничный-Госграница продолжатся в конце января
-
22.07.2016 Движение по трассе Уссурийск-Пограничный пустят по временному мосту
-
29.07.2016 Дорожники Приморья приступили к демонтажу аварийного моста на трассе Уссурийск-Пограничный
-
29.01.2017 Сотрудники «Примавтодора» завершают монтаж балок на мосту через реку Славянка
-
11.01.2017 Завершен монтаж балок на новом мосту через реку Славянку
-
11.08.2016 Демонтаж старого моста через реку Славянка завершен
Добавить комментарий