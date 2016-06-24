Банкротящийся «Радиоприбор» продал активы на 70 млн рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Радиоприбор» во Владивостоке Ольга Рущицкая сообщила, что реализовала с аукциона недвижимость на 70 млн рублей, которые после заключения договора с покупателем должны поступить на счет предприятия и частично пойти на выплату долгов по зарплате работникам.

«Продан лот на 70 млн рублей, но деньги пока не поступили, так как в течение месяца должен быть сначала заключен договор с покупателем, а потом он уже перечислит средства. По решению суда все деньги от продажи имущества у нас идут пропорционально на выплату долгов по зарплате и по НДФЛ», - рассказала Рущицкая ТАСС в пятницу, передает «Вести: Приморье».

Она также пояснила, что имущество продано не все. Сейчас оставшееся имущество завода, оценочная стоимость которого составляет около 1,6 млрд рублей, арендует Дубненский машиностроительный завод. Однако продавать его пока нельзя, так как положение по продаже не утверждено собранием кредиторов, и этот вопрос будет решать арбитражный суд. По словам собеседницы агентства, если имущество будет продаваться единым лотом, это значительно снизит его стоимость.

Трудная финансовая ситуация на «Радиоприборе» возникла в конце 2014 года. В 2016 году власти направили из краевого бюджета 178 млн рублей на частичное погашение долгов перед сотрудниками завода (идут судебные процессы по взысканию этих денег с ОАО «Радиоприбор» в пользу бюджета). За 2018 год за счет реализации имущества было выплачено работникам завода и погашено НДФЛ на сумму около 100 млн рублей, но задолженность по зарплате на предприятии сейчас составляет около 300 млн рублей. Предприятие остается крупнейшим должником по зарплате в регионе и стране.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]