Житель Владивостока выронил в супермаркете более 100 тыс. рублей

Во Владивостоке мужчина выронил в супермаркете «Фреш 25» (Борисенко, 42) более ста тысяч рублей и ушел, ничего не подозревая. Находка стала подарком для другого покупателя, который видел, как выпали деньги, однако не стал сообщать хозяину о пропаже, а забрал крупную сумму себе.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, случай произошел 16 января около 16.50. Мужчина и женщина пришли в супермаркет на Борисенко, 42, чтобы сделать покупки. Когда пара подошла на кассу, покупатель расстегнул свой рюкзак и достал кошелек, чтобы расплатиться, однако в тот же момент решил вернуться в отдел товаров и заменить выбранную им упаковку креветок.

Покупатель стоял у морозильной установки, рассматривая товар. Когда он потянулся за новой упаковкой креветок, из незастегнутого кармана рюкзака в контейнер с охлажденными продуктами выпало сразу несколько пачек денег с пятитысячными купюрами. Мужчина в этот момент смотрел на пачку с креветками и ничего не заметил, после чего пошел обратно к кассе и покинул супермаркет.

Произошедшее было зафиксировано камерой видеонаблюдения. На записи также отчетливо видно, что рядом с потерявшим деньги покупателем у морозильной установки стоял мужчина с женой и ребенком, который заметил среди продуктов выпавшие деньги. Он не стал говорить владельцу купюр о пропаже, а дождался, пока тот уйдет, и забрал круглую сумму себе.

Позднее хозяин денег вернулся в супермаркет и обратился к охране. Мужчина посмотрел записи с видеокамер, которые также засняли, на какой машине уехал человек, забравший деньги. Точную сумму потерянных средств мужчина так и не назвал, однако, по его словам, там было более 100 тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]