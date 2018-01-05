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Четверых человек спасли огнеборцы на пожаре в Большом Камне

Фото: bk_novosti

18 января в 09.46 в пожарно-спасательную службу городского округа Большой Камень поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома, расположенного на улице Макарова.

Уже через 4 минуты (в 09.50) пожарные прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Отмечалось сильное задымление. В связи с этим было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей.

Из отрезанных дымом квартир огнеборцы спасли четверых человек, один человек был обнаружен без признаков жизни и передан врачам скорой медицинской помощи.

В 10.12 пожар был локализован, в 11.40 пожар был полностью ликвидирован. По предварительной информации, общая площадь составила 40 кв. м. На пожаре работали 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, ранее «Вести: Приморье» опубликовали информацию о сильном пожаре в одном из жилых домов Большого Камня.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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