Четверых человек спасли огнеборцы на пожаре в Большом Камне
18 января в 09.46 в пожарно-спасательную службу городского округа Большой Камень поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома, расположенного на улице Макарова.
Уже через 4 минуты (в 09.50) пожарные прибыли на место происшествия и приступили к тушению. Отмечалось сильное задымление. В связи с этим было принято решение задействовать звенья газодымозащитной службы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей.
Из отрезанных дымом квартир огнеборцы спасли четверых человек, один человек был обнаружен без признаков жизни и передан врачам скорой медицинской помощи.
В 10.12 пожар был локализован, в 11.40 пожар был полностью ликвидирован. По предварительной информации, общая площадь составила 40 кв. м. На пожаре работали 20 человек личного состава и 4 единицы техники.
Напомним, ранее «Вести: Приморье» опубликовали информацию о сильном пожаре в одном из жилых домов Большого Камня.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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