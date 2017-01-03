Выход на акватории запрещен в Приморье: лед подвижен из-за ветра

В связи с сильными ветрами в Приморье идет интенсивное движение льда. В краевом учреждении по пожарной безопасности, ГОЧС предупреждают: выход на лед категорически запрещен. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Толщина льда на бухтах Приморья составляет до 65 сантиметров. В акватории острова Русский полностью замерзли бухты Новик, Бабкина, Рында, Воевода, Боярин, Парис. Толщина льда в них – от 7 до 28 сантиметров. Бухта Аякс замерзла частично с толщиной льда от 10 до 13 сантиметров. Толщина льда в проливе Босфор Восточный – от 5 до 10 сантиметров.

В Амурском заливе полностью замерзли Угловой залив и бухта Муравьиная. В районах станций Седанка и Чайка толщина льда – до 20 сантиметров.

В Уссурийском заливе в районе Шкотовского лимана стоит ледяное поле от мыса Черепаший до мыса Виноградный, толщина вдоль берега составляет от 10 до 12 сантиметров, центральная часть и кромка льда – до 5 сантиметров.

В Хасанском районе толщина льда в бухте Миноносок (поселок Славянка) – от 17 до 19 сантиметров, в бухте Экспедиции (поселок Краскино) – от 32 до 52 сантиметров, в бухте Новгородская (поселок Посьет) – 22 сантиметра. В бухтах поселка Зарубино лед по-прежнему не встает.

В Ольгинском районе толщина льда в бухте Ольга – 25-50 сантиметров.

В Партизанском районе на реках Партизанская и Сергеевка толщина льда – 25-50 сантиметров.

В Ханкайском районе толщина льда на озере Ханка в районе села Камень-Рыболов составляет до 65 сантиметров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]