Во Владивостоке водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу движения
16 января 2019 года водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения.
"Могла произойти страшная трагедия", - сообщает очевидец.
Видео данного нарушения попало в социальные сети. Микроавтобус выехал со встречки прямо на пешеходном переходе и спокойно продолжил движение.
Надеемся, что компетентные органы примут соответствующие меры по отношению к нарушителю ПДД.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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