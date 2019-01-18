Во Владивостоке водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу движения

16 января 2019 года водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения.

"Могла произойти страшная трагедия", - сообщает очевидец.

Видео данного нарушения попало в социальные сети. Микроавтобус выехал со встречки прямо на пешеходном переходе и спокойно продолжил движение.

Надеемся, что компетентные органы примут соответствующие меры по отношению к нарушителю ПДД.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]