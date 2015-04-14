Анонс на 19 января

19 и 20 января во Владивостоке уже в четвертый раз пройдет международный конкурс-фестиваль Asia Dance and Music. Танцевальный конкурс будет представлен в пяти номинациях: детский, классический, эстрадный, уличный и народный танец. Он пройдет 19 января во Владивостокском дворце детского творчества (Океанский проспект, 43). Начало в 10.45. Музыкальное направление будет представлено в таких номинациях, как фортепиано (соло), флейта (соло), эстрадный вокал (соло), вокальный ансамбль, инструментальный ансамбль. Конкурс состоится 20 января в Пушкинском театре (Пушкинская, 27). Начало в 10.30.

19 января г. Владивосток, дом культуры «Традиции и современность» (ул. Бурачка, 15). Новогодний турнир г. Владивостока по русским шашкам. Начало в 12.00.

19 января г. Владивосток, пляж «Юбилейный», Центр зимнего плавания и закаливания «Косатка ДВ» (Спортивная набережная). Открытые краевые соревнования по зимнему плаванию.

19 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Луч» Москва. Чемпионат России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд.

19 января г. Ярославль. БК «Буревестник» Ярославль - БК «Спартак-Приморье» Владивосток. Суперлига – Первый дивизион по баскетболу среди мужских команд, сезон 2018/19.

19 января г. Спасск-Дальний, бассейн ДЮСШ «Атлант». Кубок Спасского района по плаванию. Начало в 10.00.

19-20 января г. Владивосток, хоккейные коробки (ул. Героев Хасана, 12; ул. Адм. Невельского, 31; ул. Фанзавод, 18; ул. Русская, 86; пр-т 100-летия Владивостока, 29а). Городской турнир по хоккею на призы главы Владивостока среди дворовых команд.

19-20 января г. Фокино, спортзал гимназии №259 (ул. Постникова, 4а). Открытое Первенство городского округа ЗАТО город Фокино по волейболу среди юношей и девушек 2004-05 г.р. Начало в 11.00.

19-31 января г. Арсеньев, СШ «Юность». Финал Первенства города Арсеньева по шахматам. Начало в 17.00.

19 января православные будут праздновать Крещение Господне. В этот день все желающие смогут совершить обряд омовения в бухте Новик на острове Русский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]