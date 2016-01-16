Анонс на 20 января

20 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Луч» Москва. Чемпионат России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд.

20 января г. Арсеньев, СШ «Полет». Турнир г. Арсеньева по каратэ.

20 января — Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта).

20 января — День осведомленности о пингвинах.

20 января — Всемирный день религии.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]