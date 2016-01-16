Анонс на 20 января
20 января г. Владивосток, с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2). ВК «Приморочка» Владивосток – ВК «Луч» Москва. Чемпионат России Высшей лиги «А» по волейболу среди женских команд.
20 января г. Арсеньев, СШ «Полет». Турнир г. Арсеньева по каратэ.
20 января — Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта).
20 января — День осведомленности о пингвинах.
20 января — Всемирный день религии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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