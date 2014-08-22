Во Владивостоке оштрафован шумный мужчина
Жильцы дома № 121 по проспекту 100-летия Владивостока не стали терпеть шумного соседа и вызвали полицию. Теперь гражданину, который мешал спать соседям, придется заплатить штраф. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
На заседании комиссии по Советскому району в минувшую среду, 16 января, среди рассмотренных протоколов об административных правонарушениях оказался и материал на гражданина, который мешал соседям в доме на проспекте 100-летия Владивостока, 121. В ночное время он решил послушать музыку на большой громкости и шумел. За что и был оштрафован.
Напомним, нарушать тишину и покой граждан запрещается с 22.00 до 9.00, в выходные и праздничные дни с 23.00 до 10.00 и днём с 13.00 до 15.00. В случае шума в установленные часы отдыха необходимо вызвать полицию. Сотрудники зафиксируют факт правонарушения, установят правонарушителя и передадут материалы в административную комиссию, которая уже рассмотрит дело и назначит штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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