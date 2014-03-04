Туристке из КНР вернули потерянный телефон

Сотрудник Линейного отдела полиции в аэропорту г. Владивостока, старший сержант полиции Виталий Бакланов находясь на посту, обнаружил дорогостоящий сотовый телефон, оставленный на рамке металлоискателя.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, туристка из КНР посетившая город Владивосток в качестве туриста, при прохождении рамки металлоискателя, выложила личные вещи, содержащие металл, а после прохождения досмотра забыла забрать сотовый телефон дорогостоящей марки и вспомнила об этом только через 30 минут.

Виталий, находясь на посту, обнаружил оставленную вещь, доложив об этом в дежурную часть линейного отдела полиции. В считанные минуты транспортные полицейские установили владельца дорогостоящего гаджета и вернули телефон хозяйке.

Девушка поблагодарила полицейского за бдительность и попросила сделать совместное фото на память.

Старший сержант полиции Виталий Бакланов полицейский отделения ППС Линейного отдела в аэропорту города Владивостока, за время службы имеет множество поощрений за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]