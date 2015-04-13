Особый противопожарный режим ввели в Хасанском районе Приморья
Еще в одном муниципалитете Приморья – в Хасанском районе – в пятницу, 18 января, введен особый противопожарный режим.
Как сообщили в администрации края, на сегодня режим ОПР действует в четырех муниципалитетах Приморья: Уссурийском городском округе, Партизанском, Октябрьском и Хасанском районах. Также с 11 января решением краевой КЧС под руководством губернатора Олега Кожемяко в 19 муниципалитетах Приморья объявлено открытие пожароопасного сезона на части земель лесного фонда.
По данным краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Хасанском районе действует один лесной пожар, оставаясь в статусе «локализован». В его тушении задействованы 25 сотрудников Приморской авиабазы и восемь представителей МЧС, девять единиц техники. Также привлекли арендаторов лесных участков и представителей национального парка «Земля леопарда».
Справочно: Введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
Так, административная ответственность для физических лиц, которая в обычной ситуации составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц – в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима – 20-40 тысяч рублей, для юридических – увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.
Сообщить о пожаре можно по единому телефону: 112, воспользовавшись «прямой линией» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00, или бесплатным мобильным приложением «Берегите лес».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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