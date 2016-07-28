Профильный комитет думы Владивостока поддержал законопроект о возвращении прямых выборов мэра

Состав конкурсной комиссии на замещение должности главы города Владивостока обсудили депутаты на заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности 17 января.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Думу Владивостока, общее число членов конкурсной комиссии составляет 8 человек. От Думы города Владивостока в состав конкурсной комиссии предлагается включить депутатов: Виктора Аблапова, Владимира Исакова, Геннадия Куликова, Виктора Федорова. От губернатора Приморского края в состав конкурсной комиссии войдут врио вице-губернатора Приморского края Антон Волошко, заместитель директора – начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления департамента внутренней политики Сергей Батаев, начальник отдела юридической экспертизы ведения регистра муниципальных правовых актов правового департамента Виктор Киряев, депутат Законодательного Собрания Приморского края Юрий Корсаков.

По итогам обсуждения комитет по местному самоуправлению, правопорядку и законности рекомендовал Думе города Владивостока сформировать конкурсную комиссию в данном составе.

«В соответствии с Уставом города Владивостока и Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Владивостока Дума города Владивостока и губернатор Приморского края назначают членов конкурсной комиссии. Задача конкурсной комиссии рассмотреть документы, представленные для участия в конкурсе; определить результаты конкурса; представить кандидатов на должность главы города Владивостока в Думу», - прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]