Новости Общество Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:27
  0

Глава ПФР прокомментировал реформу накопительной пенсии

Глава ПФР прокомментировал реформу накопительной пенсии

Фото: kremlin.ru

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов считает, что заморозка пенсионных накоплений долго продолжаться не может, и рано или поздно граждане должны иметь дополнительный инструмент для того, чтобы увеличивать пенсионные права. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Конкурент".

«У нас есть определенные гарантирующие страховые возможности. Например, никто не может получать пенсию ниже прожиточного минимума субъекта РФ, есть федеральные и региональные социальные доплаты. В частности, из бюджета Пенсионного фонда в этом году 86 млрд руб. будет направлено гражданам 70 регионов на федеральные доплаты. А всего федеральные и региональные доплаты получат более 5 млн человек. А вот если мы говорим о более высоких уровнях пенсионного обеспечения, то нужно развивать другие институты, которые, как слоеный пирог, надстраиваются на базовую систему», - рассказал Дроздов в интервью РБК.

Долгосрочная стратегия развития пенсионной системы, утвержденная правительством в 2012 г., предусматривала развитие корпоративных и индивидуальных добровольных пенсионных систем. Поэтому ПФР, по словам Дроздова, рассматривает систему ИПК как элемент этой стратегии. «Сейчас в Пенсионный фонд гражданин ничего не платит, 22% платит работодатель. В законопроекте об ИПК будут предложены механизмы, которые позволят гражданам и работодателю дополнительно участвовать в формировании пенсионных накоплений», - считает глава ПФР.

Также он отметил, что создана система гарантирования пенсионных накоплений, все НПФ прошли экспертизу на соблюдение критериев Центрального банка, было произведено их акционирование и таким образом ужесточен контроль за работой фондов. Это является хорошей основой создания системы ИПК. «Важно, что будет сохранена система гарантированных пенсионных накоплений, которая позволяет в случае каких-то потерь застраховать граждан, как это делается и для вкладчиков в кредитных организациях», - резюмировал Дроздов.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря