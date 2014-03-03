Во Владивостоке судят фермеров-старообрядцев за нецелевое расходование гранта на развитие хозяйства

В Ленинском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении фермеров-старообрядцев Спиридоновых. Отец и сын обвиняются в экономическом преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению следствия, подсудимые нецелевым образом расходовали грантовые средства, которые были выделены на создание и развитие фермерского хозяйства. В СИЗО Спиридоновы находятся больше года. Иск они не признают, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Михаил – начинающий фермер. В 2016 году он вместе с отцом Владимиром – предпринимателем, атаманом станицы Чичаговской Станичного казачьего общества Уссурийского казачьего войска – подал заявку на грант, который помог бы ему развить хозяйство. Затея удалась: комиссия выделила старообрядцам 1 273 290 рублей.

Деньги сразу начали работать. Самая крупная сумма – 950 000 рублей – ушла на покупку трактора; еще 60 000 – на навесное оборудование для него. Технику в настоящее время изъяли и увезли. Оставшиеся средства отец и сын потратили на коров, баранов и кур. Впрочем, по словам правозащитника Алексея Бутусина, на все грантовых денег не хватило, и Спиридоновы значительную сумму добавили из собственного кошелька.

Тем не менее, как утверждает Бутусин, следователи возбудили уголовное дело, не дождавшись налогового отчета и окончания 18-месячного срока, который был обозначен в бизнес-плане фермеров. Они обвинили Спиридоновых в невыполнении грантовых условий и присвоении средств.

На прошедшем в четверг, 17 января, судебном заседании участники процесса заслушали показания свидетелей со стороны обвинения – в частности, начальника отдела ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Антона Савченко. В 2016 году он был членом комиссии грантового конкурса и рассказал о том, как проходил отбор.

«Комиссия была создана из членов различных структур администрации Приморского края для того, чтобы полноценно оценивать и распределять гранты между начинающими фермерами, – объяснил Савченко. – Комиссия рассматривает документы, и если все в порядке, то затем проходит собеседование с [потенциальными] получателями гранта, и по его итогам уже принимается решение. Точную дату встречи с подсудимыми я затрудняюсь назвать, но помню, что они пришли на собеседование и рассказали, что они проживают в сельском районе и заинтересованы в развитии своего хозяйства, чтобы снабжать жителей Приморского края продуктами».

Проект фермеров комиссия одобрила; немаловажным фактором, который повлиял на положительное решение о выделении гранта, по мнению Савченко, стало то, что в прошлом у Спиридоновых уже имелся опыт ведения хозяйства.

В четверг, 17 января, суд принял решение продлить срок заключения отца и сына под стражей. Спиридоновым предстоит провести в СИЗО еще как минимум 3 месяца. На следующем заседании опрос свидетелей продолжится.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]