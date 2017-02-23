Прогноз погоды на Крещение и выходные в Приморье

Сегодня, 18 января, и в ближайшие сутки погодные условия Приморья будет формировать гребень антициклона. Осадков не предвидится. Этот день будет теплее предыдущего на 3–5 градусов. Ближайшая ночь останется морозной. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", днём в субботу воздух прогреется до −1…−14 °C.

В воскресенье синоптическая ситуация изменится. С районов Китая на Приморье сместится очередной циклон. Местами пройдёт небольшой снег. В ночные часы облачность не позволит воздуху сильно выхолодиться, и морозы ослабеют, −19…−27 °C, на побережье −8…−17 °C. Днём, наоборот, будет на 2–5 градусов холоднее, чем в субботу.

Во Владивостоке сегодня день будет солнечным, на 3 градуса теплее предыдущего. В ночь на Крещение температура воздуха составит −8…−10 °C, к утру понизится, −11…−14 °C. Днём 19 января воздух прогреется до −3…−6 °C. В воскресенье, 20 января, город накроет облачность, но существенных осадков не ожидается. Ночь станет теплее, а день холоднее на 2–4 градуса.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]