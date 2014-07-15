Во Владивостоке на остановке один автобус протаранил другой
ДТП с участием двух маршрутных автобусов произошло во Владивостоке.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм dps_vl, столкновение зафиксировано на Проспекте 100-летия, 43. Один автобус заезжал на остановку и протаранил другой автобус. У пострадавшего транспортного средства выбиты несколько окон со стороны входа пассажиров.
О пострадавших в ДТП пока не сообщается.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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