«Вести: Приморье. Интервью»: Каждый житель края может помочь недоношенным детям
«Вести: Приморье. Интервью» с Ксенией Симоновой, руководителем и координатором социально-благотворительного проекта «28 петель».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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