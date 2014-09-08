Во Владивостоке изменили систему закупки питания в детских садах. Если раньше поставщика выбирали, проводя аукцион, то теперь правила усложнили. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо соответствовать единому стандарту. Кто и чем будет кормить детей, и как проверить качество продуктов?

В детском саду № 185 во Владивостоке обед готовят почти на 300 малышей. В меню сегодня свекольник, макароны с мясными биточками, квашенная капуста и компот. С нового года список блюд изменился за счет увеличения суммы на ежедневное питание детей в краевой столице. Теперь на пять приемов пищи тратят чуть больше 180 рублей.

Инна Пономаренко, повар детского сада №185 города Владивостока: «Йогурт добавился детям. Сгущенное молоко в соусы идет. Бефстроганов из печени и гуляш. Такого у нас не было».

Перемены коснулись и поставщиков питания для малышей. Если раньше аукцион мог выиграть почти любой желающий, просто снижая цену, то теперь правила ужесточили. Исполнитель должен иметь опыт работы в сфере детского питания, соблюдать единое меню, иметь в штате поваров и технолога. Не просто расписать в документах процесс приготовления каждого блюда, но и контролировать качество продуктов. В этом году кормить малышей в детских садах Владивостока будут семь компаний.

Жанна Седышева, заведующая детским садом №185 города Владивостока: «Стало больше говядины, у нас гуляш из говядины, печень по бефстроганов. У нас включены в рацион печеные яблоки. Стало больше омлета, больше молочных каш, круп».

Питание детей сейчас в зоне особого внимания всех контролирующих структур. Плюс на контроле у тех, кто в этом заинтересован лично — родителей. Самые активные объединились в группы, прошли обучение у специалистов Роспотребнадзора. И сегодня такие папы и мамы — частые гости на кухнях детских садов.

Перемены на столе оценила детвора. А потому с удовольствием рассказывают о любимых блюдах из ежедневного меню.

Узнать, чем сегодня кормят вашего ребенка, просто — по новым правилам вся информация есть на сайте «Империя школ». Поставщики питания обязаны выкладывать десятидневное меню с подробным описанием блюд и фотографиями. На сайте указаны телефоны горячей линии для родителей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]