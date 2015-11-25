Рынки страны заполонили пиратские копии блокбастера «Т-34».
Рынки страны заполонили пиратские копии блокбастера «Т-34». Нашумевшую ленту снимают с больших экранов кинотеатров и незаконно продают записи в плохом качестве. Сегодня наша съемочная группа без проблем нашла дешевую подделку на одном из стихийных рынков в районе Луговой.
То, что диск контрафактный видно даже невооруженным глазом. Качество печати низкое, судя по всему, сделано все на обычном принтере, а сам фильм записан на DVD без опознавательных знаков. Впрочем, пираты торгуют не только дисками, но и выкладывают фильм в интернете. Только за последнюю неделю Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма «Т-34» со 171 сайта.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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