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Вчера, 19:00
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Рынки страны заполонили пиратские копии блокбастера «Т-34».

Рынки страны заполонили пиратские копии блокбастера «Т-34».

Рынки страны заполонили пиратские копии блокбастера «Т-34». Нашумевшую ленту снимают с больших экранов кинотеатров и незаконно продают записи в плохом качестве. Сегодня наша съемочная группа без проблем нашла дешевую подделку на одном из стихийных рынков в районе Луговой.

То, что диск контрафактный видно даже невооруженным глазом. Качество печати низкое, судя по всему, сделано все на обычном принтере, а сам фильм записан на DVD без опознавательных знаков. Впрочем, пираты торгуют не только дисками, но и выкладывают фильм в интернете. Только за последнюю неделю Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма «Т-34» со 171 сайта.

Рынки страны заполонили пиратские копии блокбастера «Т-34».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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