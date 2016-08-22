Житель Владивостока во время пьяной ссоры едва не зарезал своего соседа

Первореченским районным судом г. Владивостока вынесен приговор местному жителю, который осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в сентябре 2018 года в одной из квартир дома по ул. Тухачевского в г. Владивостоке.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений к соседу, фигурант умышленно нанес ему удар кухонным ножом в область груди.

В результате этого потерпевшему причинены телесные повреждения, являющиеся опасными для жизни человека, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Признав подсудимого виновным в совершении указанных преступных деяний, суд назначил ему за содеянное 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]