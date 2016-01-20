Анонс на 21 января
21-23 января г. Арсеньев, СШ «Полет. Первенство Приморского края по плаванию XX Мемориал В.И. Манойленко среди младших школьников.
21 января — Международный день объятий.
21 января — День инженерных войск России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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