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В 2018 году несовершеннолетние получили травмы в каждом одиннадцатом ДТП в Приморье

В 2018 году несовершеннолетние получили травмы в каждом одиннадцатом ДТП в Приморье

Фото: Tumix.ru

Как сообщили «Вестям: Приморье» в краевой Госавтоинспекции, в 2018 году на территории региона зарегистрированы 332 ДТП с участием детей и подростков, погибли семеро несовершеннолетних, 365 получили травмы различной степени тяжести. Рост показателей не зарегистрирован.

48,7% ДТП связаны с наездом на пешехода, 31%  - столкновение транспортных средств, 6,6% - опрокидывание,  4,8% - наезд на велосипедиста, 3,9% - съезд с дороги, 2,4% - наезд на препятствие, 0,9% - падение пассажира, 0,3% - наезд на животное, падение груза.

Несовершеннолетние получили травмы в каждом одиннадцатом ДТП, в 87% случаев – из-за нарушений ПДД РФ водителями транспортных средств: нарушение правил проезда пешеходного перехода, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, выезд на полосу встречного движения. В 74 ДТП (22% от общего числа ДТП) выявлено нарушение правил дорожного движения несовершеннолетними пешеходами и водителями (велосипедов, мопедов, мотоциклов). 

С 00. до 07.00 зарегистрировано 10 ДТП, с 07.00 до 12.00 -  70 ДТП, с 12.00 до 18.00 – 150 ДТП, с 18.00 до 00.00 – 102 ДТП.

По дням недели:  понедельник – 46 ДТП, вторник – 52 ДТП, среда – 37 ДТП, четверг – 47 ДТП, пятница — 52 ДТП, суббота – 55 ДТП, воскресенье – 43 ДТП.  

В 172 ДТП (51,8%) выявлены недостатки содержания улично-дорожной сети, наибольшее число замечаний: отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах.

В полиции подчеркнули: виновниками гибели несовершеннолетних стали взрослые участники дорожного движения: водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями либо не справились с управлением и допустили опрокидывание транспортного средства, съезд в кювет либо наезд на препятствие. В ряде случаев дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко – на руках у родителей или старших родственников.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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