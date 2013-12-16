Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе в ходе полетов на Дальнем Востоке. ЧП произошло около часа назад.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, два Су-34 шли со стороны моря и столкнулись в воздухе. Экипаж одного самолета катапультировался.

Один из двух столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей-бомбардировщиков Су-34 после катапультирования экипажа упал в море, второй самолет может вернуться на базу.

О судьбе обоих экипажей пока ничего неизвестно. Проводится поисковая операция.

Полеты Су-34 на всей территории Российской Федерации приостановлены из-за ЧП.

Столкнувшиеся Су-34 входят в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка, который базируется на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]