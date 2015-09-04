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Вчера, 17:24
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Вице-премьер Голодец призвала строителей качественно и в срок возвести музейный комплекс во Владивостоке

Вице-премьер Голодец призвала строителей качественно и в срок возвести музейный комплекс во Владивостоке

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Театрально-образовательный и музейный комплекс во Владивостоке должен быть построен качественно и в срок, заявила вице-премьер Ольга Голодец.

"Мы должны обязательно выполнить в срок все работы, это будут входные ворота, новый символ Владивостока, новый символ всего Приморья, всей России на Дальнем Востоке. Ответственность на строителях огромная", - сказала О.Голодец в пятницу во Владивостоке во время осмотра места строительства на улице Аксаковской.

"Вы не должны подвести, (нужно - ИФ) сделать все качественно", - сказала О.Голодец, обращаясь к строителям.

Как сообщалось, идея создания музейного и театрально-образовательного комплекса принадлежит руководству страны, передает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".

В составе комплекса предусматривается концертный зал, музейный комплекс, филиал Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея Востока, а также Высшая школа театрального искусства. На острове Русский планируется создать филиал музыкальной школы при Московской государственной консерватории Чайковского а также разместить помещения для уже действующего филиала школы балета А.Я.Вагановой. Общая площадь комплекса будет составлять 120 тыс. квадратных метров.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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