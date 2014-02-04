В Приморье присяжные признали виновными троих мужчин в дерзком нападении на таксиста

В соответствии с федеральным законодательством с 1 июня 2018 года в городских и районных судах общей юрисдикции уголовные дела о ряде преступлений против жизни и здоровья могут рассматриваться судом в составе коллегии из 6 присяжных заседателей. До этого времени присяжными заседателями рассматривались только уголовные дела, подсудные Приморскому краевому суду (применительно для Приморья). Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В пятницу очередной вердикт по такому делу провозглашен в Кавалеровском районном суде.

Согласно единодушному вердикту трое жителей Ольгинского района признаны виновными в дерзком нападении на местного таксиста.

Присяжные заседатели признали доказанным, что в начале марта 2018 года фигуранты, находясь в п. Тимофеевка в состоянии алкогольного опьянения, договорились напасть и убить таксиста, чтобы угнать его автомобиль и доехать на нем в г. Уссурийск.

Реализуя задуманное, они вызвали такси, на котором перемещались по населенному пункту. В процессе поездки один из фигурантов ударил водителя ножом в область шеи, повредив трахею, остальные стали наносить удары металлическим прутом по голове и телу.

В попытке сохранить себе жизнь потерпевший сообщил нападавшим ложные сведения о том, что на его банковской карте имеется большая сумма денег.

Удерживая жертву на заднем сиденье автомобиля, злоумышленники приехали в пос. Кавалерово, чтобы обналичить денежные средства в банкомате. Проезжая по оживленной улице, выбрав удобный момент, потерпевший выпрыгнул из салона движущегося автомобиля. Прохожие доставили мужчину в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Юридическая оценка действий подсудимых и срок наказания за содеянное будут определены Кавалеровским районным судом по итогам обсуждения последствий вердикта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]