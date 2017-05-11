Губернатор Приморья заинтересовался робототехникой
Региональные соревнования по образовательной робототехнике «Профессии будущего» проходят сегодня на о. Русский. В них принимают участие учащиеся клубов «Роботрек» из Владивостока, Хабаровска, Находки, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Арсеньева — более 200 человек от 5 до 18 лет. Победители выступят в финале детских Всероссийских соревнований по робототехнике и нейротехнологиям «ДЕТалька».
Напутственные слова участникам соревнований адресовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он пообщался с увлеченной молодежью и высказал мнение, что работотехника - очень перспективное и важное направление, которое должно привлекать как можно больше молодых людей.
Школьники поборются за победу в шести номинациях: «Сумо», «Робоволейбол», «Танковая атака», «РобоФутбол», «Гонка инженеров» и «Компетенции».
Помимо состязаний участников и зрителей ждут шоу трансформеров, мастер-классы по управлению роботом силой мысли, квесты и детский «город профессий» от партнера мероприятия — компании «Кидбург», где каждый ребенок сможет попробовать себя в роли банкира, археолога, врача, спасателя, полицейского.
Также среди организаторов и партнеров соревнований — Агентство стратегических инициатив, международная школа программирования «Алгоритмика», цифровая лаборатория Fablab, компании Infolife, «Робот», EF Education First.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
31.08.2018 «Вести: Приморье. Интервью»: Для чего проходят соревнования по робототехнике
-
19.08.2018 Во Владивостоке пройдет финал первых всероссийских соревнований морских роботов
-
12.12.2017 Робота, который способен видеть людей и приветствовать, сделали приморские студенты
-
05.10.2017 Анонс на 6 октября
-
18.08.2017 Анонсы на 19 августа
-
11.05.2017 Анонс на 12 мая
Добавить комментарий