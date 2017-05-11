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Губернатор Приморья заинтересовался робототехникой

Губернатор Приморья заинтересовался робототехникой

Региональные соревнования по образовательной робототехнике «Профессии будущего» проходят сегодня на о. Русский. В них принимают участие учащиеся клубов «Роботрек» из Владивостока, Хабаровска, Находки, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Арсеньева — более 200 человек от 5 до 18 лет. Победители выступят в финале детских Всероссийских соревнований по робототехнике и нейротехнологиям «ДЕТалька».

Напутственные слова участникам соревнований адресовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он пообщался с увлеченной молодежью и высказал мнение, что работотехника  - очень перспективное и важное направление, которое должно привлекать как можно больше молодых людей. 

Школьники поборются за победу в шести номинациях: «Сумо», «Робоволейбол», «Танковая атака», «РобоФутбол», «Гонка инженеров» и «Компетенции». 

Помимо состязаний участников и зрителей ждут шоу трансформеров, мастер-классы по управлению роботом силой мысли, квесты и детский «город профессий» от партнера мероприятия — компании «Кидбург», где каждый ребенок сможет попробовать себя в роли банкира, археолога, врача, спасателя, полицейского.

Также среди организаторов и партнеров соревнований — Агентство стратегических инициатив, международная школа программирования «Алгоритмика», цифровая лаборатория Fablab, компании Infolife, «Робот», EF Education First.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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