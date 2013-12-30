Крещенские купания проходят в Приморье
В ночь с 18 на 19 января на "Юбилейном" пляже начались крещенские купания. Несколько сотен горожан приехали к иордани, которую обустроили у недавно открывшегося центра зимнего плавания.
У проруби установили две деревянные лестницы: по одной желающие окунуться в спускались в воду, по другой поднимались на берег. Рядом с иорданью поставили брезентовую палатку. Внутри – отапливаемые раздевалки для мужчин и женщин. Но многие из пришедших раздевались рядом.
К полуночи около проруби собрались около 300 человек, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru. Многие приехали просто посмотреть или поддержать тех, кто решил окунуться в ледяную воду (температура -1 °С). Из-за этого подойти к иордани уже раздетым людям было порой затруднительно. В какой-то момент у лестницы, ведущей к воде, собралась очередь.
По словам исполнительного директора федерации зимнего плавания и закаливания Олега Докучаева, за купающимися следили 20 сотрудников МЧС, бригада скорой помощи и фельдшер из Центра медицины катастроф.
Любой желающий мог бесплатно выпить горячего чая, съесть ухи и каши из полевой кухни, которая, кстати, будет работать здесь 19 января весь день.
Напомним, в 2017 и 2018 году крещенские купания, традиционно проходившие на Спортивной набережной, официально не организовывали. В прошлом году у проруби даже дежурили спасатели, чтобы никто не смог подойти к воде.
Также окунуться в ледяную морскую воду можно на о. Русский, в бухте Новик. Искупаться в иордани верующие смогут с 9.00 до 20.00 по 21 января. Всего же в Приморском крае официально утверждены 23 места для купания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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